Mientras el Gobierno de Jalisco minimiza el hallazgo de lo que parece ser un crematorio clandestino en Lagos de Moreno, el colectivo Madres Buscadoras insiste en que al menos hay 17 puntos con restos óseos en el lugar.

Tras el reporte que hizo Cecilia Flores, líder del colectivo, sobre lo que encontraron el domingo en el predio ubicado en una brecha que conduce a la comunidad de Plan de los Rodríguez, el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, consideró que es prematuro señalar que se trata de un crematorio clandestino.

“Es muy adelantado ya decir que es un crematorio, no podemos afirmar ni descartar nada hasta que no se tengan peritajes oficiales, hasta que la investigación concluya podremos determinar si es o no un crematorio”, indicó el funcionario.

Según él no es una práctica común en Jalisco que los grupos delictivos calcinen cuerpos para desaparecer personas; además acusó al colectivo de entrar al predio sin contar con una autorización judicial.

Lee también Amnistía exige investigar asesinato de madre y hermana buscadoras en Guanajuato; suman 38 asesinatos desde 2011

"En este caso aún no se tenía mando y conducción para poder ingresar por parte de Fiscalía, se tuvo hasta las dos y media de la tarde y entramos; el colectivo entró previo, sin permiso alguno”, afirmó.

Por su parte, Cecilia Flores, quien documentó el hallazgo y lo hizo público a través de videos en redes sociales, insistió en que se localizaron 17 puntos donde se localizaron enterrados restos calcinados y aseguró que en el sitio había una pila de unos cuatro metros de largo, un metro y medio de ancho y casi dos de profundidad en cuyo interior también había restos quemados: “¿Cómo le podemos llamar a eso?”, se preguntó.

“No solo encontramos crematorios en Lagos de Moreno Jalisco, encontramos personas calcinadas y sepultadas, las familias están impactadas con un dolor angustia y desesperación terrible de pensar que todo ese horror que vivieron ese día en ese hallazgo pueda resultar y alguien de ellos sean sus hijos”, insistió.

Noticias según tus intereses