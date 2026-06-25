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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX) estimó una derrama económica de mil 154 millones de pesos en la Ciudad de México durante la Marcha del Orgullo LGBTQI+ que se realizará este sábado.
En un comunicado, detalló que este evento, además de ser una expresión de inclusión y respeto, es un detonador de actividad económica en la capital, sobre todo en los sectores de hospedaje, gastronomía, comercio, entretenimiento, transporte y servicios vinculados al turismo y a la economía creativa.
Por lo tanto, apuntó que esta celebración beneficiará a 14 mil 457 unidades económicas, distribuidas en diversos giros comerciales y de servicios que atienden tanto a visitantes nacionales como internacionales.
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El organismo refirió que de la cifra anterior, 11 mil 668 son micro y pequeñas empresas, equivalentes a más del 80% del total. “(Esto) confirma que este tipo de eventos fortalece principalmente al comercio local y a miles de negocios que diariamente impulsan la economía de la ciudad”.
Además, refirió que aproximadamente 129 mil 675 personas participarán directamente en la actividad económica.
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“El Pride (fiesta del Orgullo LGBTQI+) demuestra que la diversidad también representa una oportunidad para el desarrollo económico. Cuando una ciudad ofrece condiciones de seguridad, movilidad, accesibilidad y certeza para la realización de eventos de alcance internacional, se fortalece el consumo local, se estimula la inversión y se generan mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas”, subrayó la confederación.
mahc/LL
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