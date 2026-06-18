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La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que se instalará nuevamente la obra “Arcoíris Global”, con motivo del mes del orgullo de la comunidad LGBTQI+, el 19 de junio.
La obra del artista estadounidense Yvette Mattern se inaugurará en el Monumento a la Revolución a las 18:45 horas, según explicó la dependencia local en sus redes sociales.
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Explicó que el montaje luminoso llegará hasta el Zócalo capitalino y será visible entre las 19:00 y 23:00 horas hasta el 29 de junio.
“¡Celebremos el mes del orgullo con los colores de la diversidad y luz!”, escribió en su cuenta de X.
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