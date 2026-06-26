Tecámac.- Miguel “N” decidió salir después de más de 20 horas de permanecer atrincherado al interior de un domicilio y con 6 personas de su familia como rehenes, a quienes retuvo amagándolos con armas de fuego en la colonia Los Héroes Tecámac.

El hombre de aproximadamente 35 años salió caminando del domicilio situado en la calle Jesús García para subirse a una camioneta blanca.

De acuerdo con reportes, ayer se presentaron en su domicilio integrantes de un centro de rehabilitación y cuando pretendían dialogar con Miguel “N”, este se encerró en el domicilio y su esposa notificó a las personas al exterior que estaba armado.

Samuel Campos, miembro de un centro de rehabilitación en el Estado de México, informó a medios de comunicación que el sujeto habría estado bajo los efectos de una sustancia nociva conocida como cristal.

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Además, explicó que Miguel “N” se atrincheró dentro de la vivienda y tomó como rehenes a tres menores de edad, quienes serían sus hijos, así como a sus suegros y a su esposa.

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Samuel narró que durante el diálogo que sostuvo con Miguel “N”, este le dijo estar dispuesto a quitarse la vida.

Y fue alrededor de las 8:00 de la mañana de este viernes que Miguel “N” salió por su propio pie para subirse a una camioneta del centro de rehabilitación, luego de más de 20 horas de diálogo con él.

Por estos hechos se registró una movilización policial de más de 100 elementos de la Guardia Civil de Tecámac, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

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Sin heridos tras operativo por atrincherado

No hubo personas heridas durante el operativo desplegado en la colonia Los Héroes Tecámac, donde un hombre usó armas de fuego para atrincherarse en una vivienda y tomó como rehenes a seis personas, informó el gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Tecámac mencionó que la Guardia Civil actuó como primer respondiente y los tres menores de edad, la mujer y las dos personas adultas mayores que se encontraban al interior del domicilio, no presentaron lesiones.

El operativo en el que participaron también elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Marina fue desplegado para detener a Miguel “N”.

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El sujeto mantuvo retenidos a integrantes de su familia al interior del inmueble y portaba armas de fuego, por lo que tras varias horas de negociación, los oficiales ingresaron al inmueble y Miguel “N” se entregó

Fue personal especializado de la Fiscalía Antisecuestros los que se encargaron de las negociaciones con el sujeto, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios, instancia donde se determinará su situación jurídica.

Las armas fueron aseguradas en el operativo y fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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