Un hombre de 30 años de edad murió luego de ser atacado a balazos cuando se encontraba al interior de un vehículo en calles del pueblo de Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron al cruce de las calles Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria tras el reporte de una persona lesionada por disparos de arma de fuego. Al llegar, localizaron a la víctima con heridas de bala, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital.

Horas más tarde, personal médico informó que el hombre perdió la vida a consecuencia de una lesión por arma de fuego en el cuello.

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La SSC informó que el caso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien ya inició la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia del área para identificar y localizar a los probables responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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