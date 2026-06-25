El Cablebús informó que se suspendió temporalmente el servicio de la Línea 3, que va de Constituyentes a Santa Fe, por la tormenta eléctrica que azota la zona poniente de la Ciudad de México.

Por ello, trabajadores del Cablebús iniciaron el desembarque de los usuarios que se encontraban en la Línea 3, que pasa por Bosque de Chapultepec.

El Cablebús recalcó que, una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, se reanudará la operación del servicio de manera habitual.

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“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, compartió.

Al momento, toda la Ciudad de México se encuentra en Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para noche de este jueves.

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