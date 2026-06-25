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Tecámac, Méx.- Desde hace varias horas un hombre armado se atrincheró dentro de una vivienda de la colonia Los Héroes Tecámac, sexta sección, y mantiene como rehenes a seis personas, entre ellas tres menores de edad, presuntamente integrantes de su familia.
Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia del sujeto armado en un domicilio ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González.
Al sitio acudieron primero elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Civil, con apoyo de la Secretaría de Marina.
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Después llegaron integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército.
El hombre porta dos armas de fuego. Las corporaciones policiales y militares desplegaron un operativo con más de 100 elementos para rescatar a los rehenes.
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Las fuerzas de seguridad acordonaron varias cuadras alrededor del inmueble.
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Personal especializado en armamento y operaciones especiales de la Policía Estatal se presentó en el lugar.
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Las autoridades desalojaron a los niños de tres escuelas ubicadas frente al domicilio: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.
Hasta el momento, los efectivos mantienen la zona acordonada y establecieron comunicación con el sujeto para lograr la liberación de los rehenes.
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vr/cr
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