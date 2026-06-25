Metrópoli | 25-06-26 | 18:07 | Actualizada | 25-06-26 | 18:07 |

Tecámac, Méx.- Desde hace varias horas un se atrincheró dentro de una vivienda de la , sexta sección, y mantiene como rehenes a seis personas, entre ellas tres menores de edad, presuntamente integrantes de su familia.

Vecinos alertaron a las sobre la presencia del sujeto armado en un domicilio ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González.

Al sitio acudieron primero elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Civil, con apoyo de la Secretaría de Marina.

Llegaron integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército. Foto: Especial
Llegaron integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército. Foto: Especial

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Después llegaron integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército.

El hombre porta dos armas de fuego. Las corporaciones policiales y militares desplegaron un operativo con más de 100 elementos para rescatar a los rehenes.

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Las fuerzas de seguridad acordonaron varias cuadras alrededor del inmueble.

Hasta el momento, los efectivos mantienen la zona acordonada. Foto: Especial
Hasta el momento, los efectivos mantienen la zona acordonada. Foto: Especial

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Personal especializado en armamento y operaciones especiales de la Policía Estatal se presentó en el lugar.

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Las autoridades desalojaron a los niños de tres escuelas ubicadas frente al domicilio: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.

Hasta el momento, los efectivos mantienen la zona acordonada y establecieron comunicación con el sujeto para lograr la liberación de los rehenes.

vr/cr

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