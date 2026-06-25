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Un hombre de entre 35 y 40 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este jueves al interior del Hotel Princesa, ubicado sobre la calle Elvira, en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con los primeros reportes, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió al inmueble tras recibir el reporte de una persona inconsciente. Al sitio también arribaron paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez y personal de una unidad médica particular, quienes realizaron la valoración correspondiente.
Los servicios médicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y señalaron como diagnóstico preliminar una lesión por proyectil de arma de fuego con entrada en la región del esfenoides del lado derecho y salida en la región occipital del lado izquierdo.
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Tras la confirmación del fallecimiento, policías acordonaron el área y notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió para llevar a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
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