[Publicidad]
Reinstalaron a seis figuras gigantes de futbol en el Bosque de Chapultepec, luego que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiró y “desnudó” las que se habían colocado sobre Paseo de la Reforma.
La nueva ubicación de estos elementos es sobre el corredor de Chapultepec, entre el lago mayor y menor, por la entrada que Museo Nacional de Antropología e Historia.
Lee también Gobierno de Ecatepec rehabilita boulevard Quetzalcóatl en Ciudad Azteca; 2 mil 500 habitantes se verán beneficiados
Host City Ciudad de México informó que esta exposición se mantendrá hasta que termine el Mundial de Futbol el próximo 19 de julio.
Sin embargo, agregó que hay otras tres figuras en la capital: una en el Monumento a la Madre, otra en el Museo del Papalote y una más en el festival futbolero de la alcaldía Iztapalapa.
Estas estructuras tienen una altura de hasta seis metros y fueron creadas por artesanos mexicanos. Además, lucen el uniforme de la selección mexicana y otros países como Brasil y Alemania.
[Publicidad]
¿Te quedaste sin la tarjeta de movilidad del Mundial 2026?; anuncian venta especial para quienes no la alcanzaron
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
Se registran 11 morenistas a encuesta para gubernatura de Michoacán; estos son los apuntados
Estados
Pobladores toman el palacio municipal de Zacatepec, Oaxaca; exigen cumplir con la construcción de un bachillerato
Podcast
¿El fin de los motores de gasolina?⚡// EstacionA2
Estados
Pescadores reclaman a Pemex por derrames en Salina Cruz, Oaxaca; "ya han contaminado mucho, no somos su fosa séptica", dicen
La Roja
¡Habitación del horror! Hallan a hombre con un balazo en la cabeza en hotel de Tlalpan
Espectáculos
Ana Bárbara está de regreso pese a los malos augurios de la amante de su esposo
Fútbol
¡Ecuador hace historia! Vence a Alemania y mantiene vivo el sueño mundialista
Al día
¡Choque en Morena! Salgado Macedonio insiste en registrarse en proceso