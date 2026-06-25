Un sujeto fue aprehendido en posesión de una granada de fragmentación y más de 100 dosis de droga, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo observaron al sospechoso a bordo de una camioneta color arena cuando manejaba lo que parecían ser bolsas con dosis de droga, en el cruce de avenida Eduardo Molina y Heroes de Nacozari, en la colonia Penitenciaria.

Los efectivos se acercaron y le realizaron una revisión al automovilista, a quien le aseguraron una granada de fragmentación un paquete envuelto en cinta canela, una bolsa de plástico, ambos con marihuana, 21 bolsas con el mismo vegetal y 100 bolsas con cocaína.

Le aseguraron una granada de fragmentación, un paquete envuelto en cinta canela, una bolsa de plástico, ambos con marihuana, 21 bolsas con el mismo vegetal y 100 bolsas con cocaína. Foto: Especial

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Por lo anterior, el sujeto de 25 años de edad fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC informó que tras un cruce de información se supo que cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud.

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