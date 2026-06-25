La Policía capitalina detuvo a 26 personas durante el partido entre las selecciones de México y Chequia y en los festejos en el Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), 12 hombres y dos mujeres fueron detenidas por reventa de boletos y fueron presentados ante un juez cívico para que defina su situación.

Por otro lado, se aprehendió a cinco sujetos y tres mujeres por intentar ingresar al Estadio de la Ciudad de México haciéndose pasar por trabajadores de control de acceso, por lo que fueron puestos a disposición de un juez cívico.

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Mientras que un hombre que fue captado por sistema de videovigilancia en posesión de cinco teléfonos celulares, de los cuales no pudo comprobar la legal posesión, fue aprendido.

Por otro lado, en el despliegue realizado en Paseo de la Reforma se detuvo a un hombre en posesión de 98 dosis de aparente narcótico.

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Mientras que en las inmediaciones del Ángel de la Independencia se capturó a un hombre y una mujer señalados de robar teléfonos celulares.

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SSC reporta 26 detenidos durante México vs Chequia y festejos en Reforma. Foto: Especial

Por otro lado, la SSC informó que durante el partido y los festejos en los diversos Fan Fest se realizaron ocho mil 30 atenciones y orientaciones ciudadanas, así como 16 atenciones médico prehospitalarias, la mayoría atendidas en el lugar.

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Por su parte, elementos de la Policía Turística realizaron 99 traducciones, 95 al idioma inglés, uno al francés, uno al ruso y dos al japonés.

Asimismo, efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) montaron dos puntos de hidratación en las calles Palma, 16 de Septiembre y Bolívar, donde 20 perritos bebieron agua.

Además se informó a mil 248 personas acerca del bienestar animal y sobre la tenencia responsable de mascotas.

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LL