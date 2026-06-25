Tendencias | 25-06-26 | 10:51 | Actualizada | 25-06-26 | 10:51 |

La Selección Mexicana trae al país de cabeza, pues tras su tercer partido en el Mundial 2026, el Tricolor cerró una Fase de Grupos histórica, logrando un acumulado perfecto de 9 puntos y consolidándose como líder del Grupo A.

Luego de cobrar la victoria 3-0 en el encuentro contra República Checa que se jugó en casa (Estadio Ciudad de México) el pasado 24 de junio, México ha garantizado su pase a dieciseisavos de final en la.

En este contexto de emoción, fiesta y esperanza, se ha hecho viral en redes sociales un video de una familia que rezó mientras tenían el en vivo de México contra los llamados "Leones Checos" en la televisión. El contenido ha desatado todo tipo de reacciones, destacando una vez más el talento de los mexicanos para las ocurrencias y los momentos que siguen superando a la IA.

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Familia mexicana reza durante partido de México vs República Checa

En redes sociales circula un video de una familia mexicana que realizó rezos y cantos religiosos durante el partido de México vs Chequia la noche del pasado miércoles 24 de junio.

En las imágenes, compartidas por el usuario de TikTok "@eckomecca", se ve a una familia cantando en la sala de una casa. Los creyentes traen playeras de la Selección Mexicana y parecen estar acomodados en media luna frente a un tipo de altar o figura religiosa y al televisor, donde se ve el en vivo del partido en el Estadio Ciudad de México.

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En el video se logra apreciar a una mujer sosteniendo un cirio pascual encendido, así como varias veladoras al centro del cuarto.

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@eckomecca

México Superando La IA #mundial #ModoPartido #mundial2026 #mexico #ia

♬ sonido original - Ecko Mecca

Usuarios e internautas han reaccionado al "ritual" de la familia, destacando que fue realizado justo durante el partido de México. Mientras algunos aplauden la convicción de las personas, otros toman con comedia los cantos y algunos destacan que probablemente fue una coincidencia, pues el pasado 24 de junio también se celebró el Día de San Juan.

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Algunos comentarios sobre la publicación dicen:

  • "Con razón ganamos, prendieron el cirio".
  • "Aunque no lo crean esto es alta magia".
  • "Con razón ganamos perros somos los consentidos de diosito, del pasito perrón y de la morenita del Tepeyac, que suene la guadalupana".
  • "La IA viendo que no le puede ganar a México".
  • "Para la siguiente queremos live para estar presente en la oración y se eleven más la buenas vibras para nuestra selección".

Hasta el momento, el video viral cuenta con más de 25 mil "me gusta" y más de 246 mil reproducciones en la plataforma, sin embargo, su alcance continúa creciendo.

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