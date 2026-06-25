Mientras miles de personas celebran la emoción de la Copa del Mundo 2026, la influencer Tammy Parra decidió aprovechar una tendencia viral relacionada con el torneo para lanzar un contundente mensaje sobre una de las problemáticas más dolorosas del país: las desapariciones en México.

El video, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, generó varias reacciones y abrió el debate sobre la importancia de no ignorar una realidad que afecta a miles de familias.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Tamara Parra, compartió en su cuenta de Instagram la grabación que inicialmente parecía seguir una dinámica de maquillaje inspirada en el entusiasmo mundialista. Sin embargo, conforme avanzaba el clip, el mensaje tomó un rumbo completamente distinto y sorprendió a los usuarios.

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¿Qué dijo Tammy Parra sobre las desapariciones en México?

A través de su publicación, la influencer explicó que es posible disfrutar de la fiesta futbolística sin dejar de reconocer los problemas que enfrenta el país. En su mensaje destacó que celebrar los logros deportivos de México no significa ignorar el dolor de quienes siguen buscando a un ser querido desaparecido.A

Además reflexionó sobre el sentimiento contradictorio que experimentan muchas personas al vivir la emoción del Mundial mientras miles de familias continúan esperando noticias de sus hijos, padres, madres o hermanos; por lo que insistió en que una problemática no debe invalidar a la otra y que el amor por el país también implica reconocer sus heridas y exigir justicia.

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¿Cómo fue el video viral de Tammy Parra?

La grabación comienza mostrando a Parra preparándose para apoyar a la Selección Mexicana durante los partidos del torneo. No obstante, la atmósfera cambia drásticamente cuando recrea una situación relacionada con una desaparición.

En una de las escenas aparece una ficha de búsqueda con su propia fotografía, nombre y la fecha de inicio del Mundial 2026, una imagen que buscó representar la realidad que enfrentan miles de personas desaparecidas y sus familias.

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Mientras las imágenes avanzan, una narración reflexiona sobre el dolor de desaparecer en un país que continúa con su vida cotidiana. El mensaje enfatiza que detrás de cada ficha de búsqueda existe una historia, una familia y una persona que espera regresar a casa.

El clip también muestra varios teléfonos celulares reproduciendo un partido de futbol mientras frente a ellos aparecen fichas de búsqueda que parecen pasar desapercibidas. Con esta escena, la creadora buscó evidenciar cómo la atención colectiva puede centrarse en grandes eventos mientras otras crisis continúan desarrollándose en silencio.

Tammy Parra convierte tendencia del Mundial en una reflexión sobre las desapariciones en México. Foto: Captura de video

Como era de esperarse, el videoclip se volvió viral en la plataforma, donde usuarios dejaron comentarios como:

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"Ufff que fuerte, gracias por levantar la voz"

"Que sería de este país si todos usáramos nuestra voz para apoyar esas causas sociales que tanto nos duelen"

"Gracias por hablar de esto, me enchinaste la pielMéxico es un país unido, pero nos han hecho olvidar nuestra unión y nuestro poder al hacerlo. Espero que este mundial que nos ha hecho ver lo unidos que podemos ser nos haga abrazarnos, cuidarnos y unirnos por todos lo que nos necesitan"

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