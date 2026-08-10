El repunte del consumo, la inversión y otros indicadores macroeconómicos de abril se trató de un comportamiento atípico que no podrá sostenerse, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“No hay indicios claros de que el dinamismo de abril pasado se pueda mantener durante el segundo semestre de 2026”, indicó el centro que se fundó en 1963 ante la necesidad del sector empresarial de contar con una institución que elaborara el análisis e investigación de la coyuntura económica.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró que el comportamiento de la inversión fija bruta durante los últimos dos años se mantuvo negativo.

El consumo privado se debilitó en mayo pasado, con apenas un crecimiento de 0.1%, menor al crecimiento de 0.4% que estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por la debilidad de los indicadores, la expectativa de los especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México es que la economía mexicana crezca 1.1% durante este año.

La confianza empresarial se mantiene cautelosa, a pesar del desempeño de la actividad económica en el país.

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Desde la perspectiva del centro de estudios, todo esto es reflejo de un ambiente de negocios poco propicio para invertir, ya que se presentan problemas serios de inseguridad pública, un factor que limita el crecimiento económico.

El CEESP, que también es el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial, agregó que “la incertidumbre generada por cambios en las leyes o reglas, que dificultan tener un marco regulatorio estable, afectan las decisiones de inversión”.

“Los cambios regulatorios que complican o impiden planear a largo plazo, junto con la percepción de debilidad del Estado de derecho y las preocupaciones por la situación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los flujos de inversión se han frenado y limitado un mayor dinamismo de la economía”, indicó.

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Añadió que cuando el ambiente es propicio para invertir se desarrollan proyectos que generan nuevos empleos en el sector formal y de calidad, con lo que se contribuye a un mayor bienestar de los hogares, así como a la disminución de la pobreza.

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