La alcaldía de Cuauhtémoc informó que abrirá "Las Amazonas", un centro de capacitación dirigido a mujeres en situación de violencia para brindarles herramientas que les permitan acceder a oportunidades de empleo, generar ingresos propios y fortalecer su autonomía económica.

En un comunicado, explicó que en una primera etapa se contempla beneficiar a 200 mujeres con cursos de capacitación laboral, certificaciones, regularización educativa y formación en liderazgo.

Para lo anterior, dijo, participarán instituciones como el CECATI 62, la FES Acatlán, organizaciones especializadas en educación financiera y representantes del sector empresarial que apoyarán los procesos de vinculación laboral.

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Agregó que esto fue posible a la firma de una carta compromiso con instituciones educativas, organizaciones civiles y representantes del sector privado para impulsar acciones de capacitación, certificación y vinculación laboral.

Cuauhtémoc abrirá “Las Amazonas” para mujeres víctimas de violencia. Foto: Especial

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recordó que más del 80 por ciento de las atenciones que brinda la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva están relacionadas con violencia familiar, una problemática que muchas veces mantiene a las mujeres en condiciones de dependencia económica.

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“Nos va a ayudar a esta última ramita de nuestra estrategia integral, que es la recuperación de las vidas de las mujeres. El poder ser independientes, el poder salir adelante, el poder tener una vida sin tener que pasar estas atrocidades que nos encontramos en el día a día”, señaló.

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Por lo tanto, dijo que este nuevo espacio forma parte de la estrategia Violeta de la alcaldía, por lo que se brindará apoyo psicológico, jurídico y oportunidades para que las mujeres en esta situación reconstruyan su proyecto de vida.

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