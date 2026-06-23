[Publicidad]
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, explicó que este martes se dio el banderazo a un nuevo dispositivo de apoyo vial en la demarcación.
A través de sus redes sociales, explicó que con ello 10 elementos Oriones de la Policía Auxiliar se especializaron en materia de tránsito, por lo que atenderán a la ciudadanía.
Lee también CDMX habilitará 48 puntos para ver gratis el partido México vs Chequia; buscan evitar aglomeraciones
“Se suman a las calles para agilizar la movilidad, atender puntos conflictivos y ayudar a que peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas convivan de manera más segura y eficiente”, explicó la edil en sus redes sociales.
Habrá ley seca en el Centro Histórico por partido México-Chequia; suspenden venta de alcohol en comercios de la alcaldía Cuauhtémoc
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Impresa
Portada El Gráfico | Miércoles 24 de Junio de 2026
Historias
¡De telenovela! Así fue la historia de amor entre Memo Ochoa y Dulce María de RBD
Historias
Horóscopos de HOY: LEO, tu atractivo llamará la atención de aquella persona especial
Al día
¡Medidas desesperadas! Padre de joven asesinado le protestará en la cara a AMLO