La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, explicó que este martes se dio el banderazo a un nuevo dispositivo de apoyo vial en la demarcación.

A través de sus redes sociales, explicó que con ello 10 elementos Oriones de la Policía Auxiliar se especializaron en materia de tránsito, por lo que atenderán a la ciudadanía.

10 elementos Oriones de la Policia Auxiliar se especializaron en materia de tránsito. Foto: Especial

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“Se suman a las calles para agilizar la movilidad, atender puntos conflictivos y ayudar a que peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas convivan de manera más segura y eficiente”, explicó la edil en sus redes sociales.

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