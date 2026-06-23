Con motivo del partido entre las selecciones de México y República Checa, las autoridades capitalinas implementarán un “operativo especial” con 7 mil 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apoyados por 720 integrantes de la fuerza de tarea conjunta, que se desplegarán en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo, el Paseo de la Reforma, así como en los festivales futboleros.

Así lo dio a conocer el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, quien precisó que 3 mil 275 elementos se desplegarán en los alrededores del Zócalo capitalino para garantizar el acceso al Fan Fest, con tres cinturones de seguridad en calles circundantes.

Habrá cinco accesos para el Fan Fest del Zócalo

Indicó que para ingresar al Fan Fest del Zócalo, habrá cinco accesos en los alrededores, ubicados en las calles 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero, los cuales operarán “de acuerdo a la demanda y el flujo de los asistentes”. Una vez que la Plaza de la Constitución llegue a su máximo de capacidad, la población podrá disfrutar del partido en las 12 pantallas que se instalarán en los alrededores.

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Operativo llegará a Paseo de la Reforma

Ante la gran cantidad de personas que se esperan en el Paseo de la Reforma, ya sea para disfrutar del partido o para celebrar los resultados del mismo, el secretario de Seguridad Ciudadana indicó que se desplegarán 4 mil 200 elementos de la Policía para garantizar la seguridad de los aficionados.

“Se mantendrá presencia policial para prevenir, disuadir o inhibir conductas delictivas o cualquier otra que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes”, puntualizó.

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