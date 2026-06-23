El Gobierno capitalino puso en marcha el servicio especial Park & Ride, con el que los aficionados podrán llegar al Estadio Ciudad de México para disfrutar el partido de la selección nacional.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) recordó que a través de este esquema, los usuarios podrán dejar su vehículo en estacionamientos habilitados y abordar transporte especial con destino directo al Estadio Ciudad de México.

¿En dónde estará habilitado el Park & Ride?

Plaza Carso

Auditorio Nacional

Centro Comercial Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

¿Cuál es el costo del Park & Ride?

El costo del servicio será de 500 pesos y el método de pago es con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma que se puede recargar en la App CDMX o comprar en las estaciones del Park & Ride.

mahc/LL