Este lunes, trabajadores se localizan sobre el Jardín Flotante, en Calzada de Tlalpan; realizaron labores, por lo que policías restringen el paso de peatones —lo que no ocurría— hacia donde está la manta verde que separa las obras de conexión de dicha obra con la estación del Metro Chabacano.

EL UNIVERSAL constató que el paso peatonal, saliendo del Metro San Antonio Abad, hacia Chabacano, está limitado, por lo que los visitantes que transitan por el lugar deben regresar y salir por dicha estación.

Restringen paso peatonal por obras en conexión de Jardín Flotante y Metro Chabacano; alistan reapertura. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

"Yo hace una semana pasé por aquí y te dejaban pasar pegadito a Chabacano, ¡qué mal que ya no! De todas formas, tenías que darte la vuelta para salir", comentó Mildred, una mujer que paseaba con sus mascotas en la zona.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó este lunes, durante la entrega de cuatro estaciones renovadas de la Línea 2, que la estación Chabacano reabrirá al público este martes.

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La zona del Jardín Flotante y su conexión con el Metro Chabacano están cerradas y desde este fin de semana se reactivaron los trabajos para terminar la rampa que conecta ambas.

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La estación Chabacano quedó pendiente de intervención tras la entrega de las obras del Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan, proyecto que contempla una conexión directa con dicha estación.

Restringen paso peatonal por obras en conexión de Jardín Flotante y Metro Chabacano; alistan reapertura. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

En el exterior del jardín se apreciaron trabajadores realizando labores con maquinaria pesada, así como trabajos de soldadura y adecuaciones en la estructura que unirá el espacio público con la estación del Metro.

En la salida de la estación San Antonio Abad se colocó un cartel informativo que indica que no existe salida hacia la estación Chabacano.

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