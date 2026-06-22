Luego de dos intentos fallidos, este lunes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó con la entrega de las obras de renovación de cuatro estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México: Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, que estuvieron en obras de cara a la Copa del Mundo.

“Por fin vamos a arrancar la inauguración, y decimos arrancar, porque vamos a ir estación por estación, porque vale la pena ir a conocer cómo quedaron las estaciones que se intervinieron y quedaron como nuevas”, dijo

En la renovación de toda la L2, se invirtieron 2 mil 200 millones de pesos; mil 500 que otorgó el Gobierno federal y 700 por parte de la administración local; de ese presupuesto, mil 400 pesos fueron para el mantenimiento “mayor” del Metro, de acuerdo con la jefa de Gobierno.

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Al señalar que del total de recursos, 782 millones de pesos, es decir, una tercera parte, se destinaron a la renovación de 19 estaciones, la mandataria advirtió que no fue una renovación solamente “cosmética”.

“No es, justamente lo que se ha tratado de desacreditar, que el recurso sólo fue para arreglar la imagen del Metro, no, de los 2 mil 200 mdp, las dos terceras partes, se fueron al mantenimiento del Metro”, dijo, desde la estación Tasqueña, una de las cuatro que entregó.

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Incorporan siete trenes al servicio de la L2

Al afirmar que la renovación de la línea se hizo “en un tiempo récord” de dos meses, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, detalló que 950 mdp se destinaron en esas obras que no se ven, como son mantenimiento de trenes y vías; mientras que los 550 restantes se destinaron a la intervención de las estaciones.

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Como parte de este mantenimiento, explicó que se recuperaron por completo siete trenes, con lo que se logró pasar de 27 a 34 trenes que darán servicio en esta línea que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Asimismo, indicó que estas obras también incluyen la recuperación del 75% de los vidrios de los trenes; así como la adquisición de 161 kits de mantenimiento diferenciales que estaban en mal estado.

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LL