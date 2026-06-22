A casi dos semanas del inicio de la Copa del Mundo en la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que esta semana entregará las obras de renovación del embarcadero de Nativitas, en Xochimilco, uno de los que prometió remodelar al de Cuemanco que entregó hace una semanas.

Así lo dio a conocer la mandataria capitalina, a través de un video que posteó en redes sociales, la mañana de este lunes 22 de junio, desde un spot de trajinera instalado en avenida 20 de noviembre, como parte de las atracciones que se instalaron en el Centro Histórico para recibir a turistas con noticias de la justa mundialista.

La inversión total es de 174 millones de pesos: 90 millones de pesos para Cuemanco y 84 millones para Nativitas.

Lee también Pato Merlín será registrado ante el IMPI, informa su dueña

Mercado Cuemanco aún con pendientes

La semana pasada, EL UNIVERSAL dio a conocer en sus páginas que, apenas dos semanas después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el nuevo Embarcadero Cuemanco en Xochimilco, comerciantes no han podido ingresar al mercado debido a que se han presentado filtraciones y goteras derivadas de las lluvias de la temporada, además de que las obras continúan.

En un recorrido realizado por esta casa editorial, se constató que los locatarios del mercado deben vender sus productos afuera de este, en la zona de estacionamiento, dado que los trabajos continúan.

[Publicidad]

mahc/LL