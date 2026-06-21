Nicolás Romero, Méx.— La potabilización del agua de la presa Lago de Guadalupe forma parte de uno de los 17 proyectos prioritarios de infraestructura hídrica impulsados por el gobierno federal para incrementar el suministro en el Valle de México, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que avanza en la construcción de una planta potabilizadora y una línea de conducción para aprovechar el embalse; sin embargo, el cuerpo de agua continúa recibiendo basura y descargas residuales provenientes de municipios colindantes.

La presa Lago de Guadalupe forma parte de un Área Natural Protegida de índole estatal, decretada en 2004, tiene una superficie total de 28 mil hectáreas distribuidas entre los municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Isidro Fabela y Jilotzingo.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observaron residuos sólidos en distintos puntos de la ribera de la presa en Nicolás Romero. También se identificaron viviendas del fraccionamiento Cumbres del Sol que extendieron patios y construcciones entre tres y cinco metros sobre las laderas del embalse.

Residuos sólidos pueden observarse en distintos puntos de la ribera de la presa en Nicolás Romero. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Lee también Se incendia fábrica de lonas en alcaldía Iztapalapa; no se reportan personas heridas

En uno de esos accesos destaca un letrero atribuido al gobierno municipal de Nicolás Romero que prohíbe el paso por la zona que fue invadida.

“La mayoría de las descargas residuales provienen de Nicolás Romero”, contó la directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente de Cuautitlán Izcalli, Lily Marlene Chávez Campuzano, en entrevista con este diario.

[Publicidad]

De acuerdo con Chávez Campuzano, la mayor parte de los residuos que se retiran en la presa en Cuautitlán Izcalli llegan desde la parte alta de la cuenca.

Lee también Riña deja cuatro muertos en bar de Álvaro Obregón; hay dos detenidos, uno de ellos está lesionado

“Nosotros lo que hacemos de manera diaria es recoger principalmente los residuos que vienen cuenca arriba, principalmente que se arrastran de Nicolás Romero”, afirmó.

[Publicidad]

La funcionaria explicó que cinco trabajadores realizan jornadas permanentes de recolección mediante embarcaciones menores.

“Lo que hacen ellos es, de manera manual recogen todos los residuos que ahí se encuentran, principalmente viene mucho residuo de PET y algunos otros plásticos”, detalló.

Lee también Pese a señalamientos en su contra, Nancy Nápoles propone ante Cabildo de Tenancingo auditar su administración; busca transparentar recursos, dice

[Publicidad]

Cada semana, el municipio de Izcalli retira aproximadamente 60 metros cúbicos de basura, volumen equivalente a entre cuatro y cinco camiones de volteo.

Viviendas del fraccionamiento Cumbres del Sol extendieron patios y construcciones sobre las laderas del embalse, pese a que está prohibido. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Las acciones incluyen la instalación de barreras de contención para evitar que los residuos se dispersen en la totalidad del embalse.

A pesar de que la problemática fue identificada en recorridos y reuniones intermunicipales desde 2025, las descargas y grandes cantidades de desechos sólidos de Nicolás Romero continúan llegando al cuerpo de agua.

[Publicidad]

Lee también Mediante licitación pública, AIFA adjudica contrato a empresa para rejuvenecimiento a pavimento; busca asegurar operación continua del Aeropuerto

Según la directora, autoridades de Cuautitlán Izcalli mostraron a funcionarios de Nicolás Romero los puntos donde se concentra la contaminación y ofrecieron, incluso, utilizar el campamento municipal como vía de acceso para realizar labores de limpieza en zonas bajo su jurisdicción.

“La intención es que ellos posteriormente puedan replicar nuestra forma de trabajo”, explicó.

[Publicidad]

Consultado sobre las descargas residuales que ingresan al Lago de Guadalupe, el ayuntamiento de Nicolás Romero respondió que la cuantificación corresponde a la Comisión Nacional del Agua, al tratarse de un cuerpo de agua de jurisdicción federal.

Lee también Gobierno de Toluca dará seguimiento a denuncia de reportera en contra de secretario del Ayuntamiento; lo señala de abuso sexual

El gobierno municipal señaló, además, que mantiene un programa de limpieza de ríos y cunetas y participa en jornadas de retiro de basura, vegetación y escombro en afluentes que desembocan en la presa.

[Publicidad]

Sin embargo, a pesar de ser un mismo cuerpo de agua, las diferencias entre ambas zonas son visibles incluso en imágenes satelitales de Google Earth, donde el agua en la parte de Nicolás Romero muestra una tonalidad más oscura que en el área de almacenamiento ubicada en Cuautitlán Izcalli, donde el agua ha tomando tonalidades más cristalinas.

En la presa Lago de Guadalupe habitan 150 especies de aves, tanto acuáticas como terrestres, entre las que destaca el pato mexicano, pelícano americano, pato real, garzas, así como lagartijas, de acuerdo con estudios realizados por el gobierno de Izcalli.

Lee también PAN CDMX suma a más de 200 liderazgos de Morena y del Partido Verde rumbo a 2027; refuerzan territorio en Azcapotzalco

Estos animales conviven entre botellas de plástico, vidrios, cartones y otros desechos que llegan al cuerpo de agua.

De acuerdo con datos del gobierno de México, en su plataforma Proyectos México Oportunidades de Inversión, el proyecto de la presa Lago de Guadalupe consiste en la ejecución, equipamiento y puesta en marcha del sistema de aprovechamiento de agua a través de un contrato de obra pública bajo la condición de pago mixto.

Incluye una línea de conducción de toma a planta potabilizadora, interconexión con línea metropolitana, la construcción de la planta potabilizadora, línea de conducción a tanque La Caldera en la Ciudad, la cual está en la zona oriente, así como su puesta en marcha y estabilización.

Lee también Comerciantes celebran retiro de plantón de maestros de la CNTE; "¡Qué bueno que se van, fue un mes bien duro!"

El proyecto está a cargo de la Conagua y tiene una inversión estimada de 2 mil 784 millones 956 mil 112 pesos. Con término de contrato en el año 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.