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El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México sumó a más 200 liderazgos de Morena y del Partido Verde (PVEM) para sumarse a los trabajos territoriales de la oposición de cara al proceso electoral del 2027.
El grupo de exmilitantes de la 4T está encabezado por Gabriel Escobedo, exdiputado federal del Partido Verde, quien representa a vecinos de Azcapotzalco y que ahora ayudará a Acción Nacional.
El secretario electoral del PAN, Ernesto Pérez, dijo que se reforzará el trabajo en Azcapotzalco de cara a las próximas elecciones, ya que actualmente la demarcación está gobernada por Morena.
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“Es un esfuerzo por construir una oposición responsable sumándose a los esfuerzos que el partido está realizando en la calle todos los días”, señaló.
El secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, comentó que este grupo de militantes se unen a la oposición porque se sintieron defraudados por la 4T.
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“Cada vez más liderazgos se están sumando al PAN porque Morena los defraudó con su esperanza de un ‘cambio’. Hoy sus militantes están decepcionados”, relató.
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“Miles de citadinos están enojados por las malas decisiones de Morena, miles de familias están preocupados por la inseguridad que ofrece el Gobierno central y miles de familias están insatisfechas por los servicios de salud deficientes”, concluyó.
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vr/cr
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