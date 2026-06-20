Metrópoli | 20-06-26 | 08:22 | Actualizada | 20-06-26 | 08:22 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atiende el colapso parcial de un inmueble ubicado en la esquina de y Chilpancingo, en la colonia Hipódromo, , donde una mujer de 63 años fue rescatada y trasladada a un hospital.

Protección Civil informó que el incidente ocurrió a causa del deterioro estructural del inmueble y el exceso de humedad, lo que provocó el de parte de la losa del primer nivel y del entrepiso de la planta baja.

En el sitio laboran elementos de emergencia en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil, quienes lograron rescatar a una mujer de 63 años que quedó atrapada tras el . Posteriormente, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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Colapso en inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc; autoridades examinan el lugar. Foto: SGIRPC
Colapso en inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc; autoridades examinan el lugar. Foto: SGIRPC

En la zona se encuentra la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, , quien supervisa y coordina las acciones de atención junto con los cuerpos de emergencia.

Al momento, los trabajos continúan en el inmueble afectado, donde brigadas realizan el retiro manual de escombros para descartar mayores riesgos y avanzar en la evaluación de daños.

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La alcaldesa de Cuauhtémoc, , informó que podría haber una persona atrapada bajo los escombros.

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Colapso en inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc; autoridades examinan el lugar. Foto: SGIRPC
Colapso en inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc; autoridades examinan el lugar. Foto: SGIRPC

"En el lugar se realizó el rescate de una mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las labores continúan, ya que de manera preliminar se reporta que podría haber estado acompañada. Seguiremos informando conforme se confirme la información”, explicó.

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ss

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