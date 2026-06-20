La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atiende el colapso parcial de un inmueble ubicado en la esquina de Tlaxcala y Chilpancingo, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, donde una mujer de 63 años fue rescatada y trasladada a un hospital.

Protección Civil informó que el incidente ocurrió a causa del deterioro estructural del inmueble y el exceso de humedad, lo que provocó el colapso de parte de la losa del primer nivel y del entrepiso de la planta baja.

En el sitio laboran elementos de emergencia en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil, quienes lograron rescatar a una mujer de 63 años que quedó atrapada tras el derrumbe. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc suspende obra tras derrumbe en inmueble del Centro de la CDMX; detectan irregularidades de Protección Civil

Colapso en inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc; autoridades examinan el lugar. Foto: SGIRPC

En la zona se encuentra la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, quien supervisa y coordina las acciones de atención junto con los cuerpos de emergencia.

Al momento, los trabajos continúan en el inmueble afectado, donde brigadas realizan el retiro manual de escombros para descartar mayores riesgos y avanzar en la evaluación de daños.

[Publicidad]

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que podría haber una persona atrapada bajo los escombros.

Lee también Muere trabajador tras derrumbe en obra con sellos de suspensión en la Cuauhtémoc

Colapso en inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc; autoridades examinan el lugar. Foto: SGIRPC

"En el lugar se realizó el rescate de una mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las labores continúan, ya que de manera preliminar se reporta que podría haber estado acompañada. Seguiremos informando conforme se confirme la información”, explicó.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss