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Este domingo 3 de mayo se cumplieron cinco años de que colapsó parte del tramo elevado de la, donde murieron 26 personas, y ayer, organizaciones sociales realizaron diversas en la zona para reclamar justicia y que no haya olvido de lo que ocurrió.

Por la mañana, un grupo de jóvenes identificado como el Frente de la Juventud Comunista realizó un pronunciamiento en el que aseguró que fue responsabilidad de las autoridades encargadas de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura lo acontecido en 2021.

Llegó otro grupo llamado Somos Impacto para pedir que no se olvide la tragedia

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Por la noche, integrantes del movimiento antorchista se reunieron en la entrada de la estación Nopalera y de ahí marcharon a la de Olivos, donde se desplomó la trabe. Avanzaron con veladoras y arreglos florales sobre avenida Tláhuac.

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