La Ciudad de México está preparada para enfrentar, incluso, riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares durante el Mundial.

Lo anterior lo aseguró la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, al acudir a una mesa de trabajo con diputados locales.

Durante su exposición, la funcionaria detalló que se crearon protocolos tácticos específicos para enfrentar, durante la Copa del Mundo, sismos, inundaciones y emergencias mayores, como riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

Comentó que 29 mil 860 funcionarios se han capacitado para enfrentar diversas eventualidades durante los cinco partidos que se disputen en la capital del país.

Lee también Fallece hombre detenido dentro de patrulla en Iztapalapa; policías de la SSC CDMX quedan bajo investigación

Expuso que el Estadio Banorte cuenta con 30 túneles de desfogue, 11 puertas de acceso masivo y siete rampas direccionales.

“El Estadio Ciudad de México cuenta con un Programa Interno de Protección Civil vigente hasta el 2029. Adicionalmente, se contará con Programas Especiales para el Fan Fest y los Festivales Futboleros”, indicó.

Myriam Urzúa subrayó que el Estadio tuvo un reforzamiento estructural con acero en columnas y trabes exteriores; además, se construyó un nuevo muro de cimentación. También, en coordinación con el Comité de Instalaciones Subterráneas de la propia Secretaría y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se instalo un nuevo tendido de cableado subterráneo y una subestación de media tensión para mayor seguridad y redundancia eléctrica.

Lee también Delfina Gómez entrega el cárcamo "Vicente Villada"; fue rehabilitado electromecánicamente para evitar inundaciones

De igual forma, durante su exposición apuntó que, para evitar inundaciones, se construyeron colectores en Avenida del Imán y Circuito Azteca, y tanques de tormenta con capacidad superior a ocho mil 800 metros cúbicos. En tanto, en caso de incendios, hay una red de hidrantes y aplicación de pintura intumescente en zonas críticas.

“La preparación de la Ciudad de México para la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 constituye un hito en la Gestión del Riesgo de Desastres. Este evento pondrá a prueba la totalidad de nuestros protocolos, estrategias y herramientas, generando una oportunidad única para fortalecer y evolucionar los procedimientos orientados a la reducción de riesgos”, dijo la titular de Protección Civil.

Al iniciar la mesa de trabajo, la diputada del PAN Lizzette Salgado se refirió a la capacidad de respuesta de las autoridades ante contingencias en zonas de alta concentración de personas, particularmente considerando el contexto sísmico de la capital.

Lee también Ejecutan a un hombre dentro de una camioneta en la Gustavo A. Madero; presuntos responsables escaparon en una motocicleta

“¿Cuál es la capacidad instalada en tiempos de respuesta, número de elementos, equipamiento e infraestructura disponible?”, preguntó quien es presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso

En ese contexto, insistió en la necesidad de que se realicen campañas informativas dirigidas a turistas, debido a que no están familiarizados con los protocolos ante sismos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em