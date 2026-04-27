La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó el “Plan Maestro” rumbo al Mundial que se vivirá en la Ciudad de México en 44 días, el cual contempla la instalación de butacas intervenidas por artistas internacionales, el lanzamiento de una aplicación turística con inteligencia artificial, la creación de un pasaporte con descuentos en comercios y la ampliación de los puntos Violeta para fortalecer la atención y seguridad.

Indicó que contará con la instalación de butacas originales del Estadio Azteca que fueron donadas a artistas internacionales para ser intervenidas y exhibidas en distintos puntos de la alcaldía que representan 15 países diferentes.

Además, detalló que se implementará una “ruta de la memoria” con al menos 50 placas que contarán la historia de México a través de personajes relevantes, además de la reactivación de espacios mediante murales y la recuperación de corredores urbanos.

Lee también Hallan túnel huachicolero en Acolman

En materia tecnológica, anunció el lanzamiento de la aplicación “Amazónica IA” que estará disponible en cinco idiomas, español, inglés, portugués, francés y alemán, la cual brindará información sobre mercados, museos, comercios, así como servicios de emergencia y ubicación de puntos violeta.

“Va a potenciar la experiencia turística para que inviertan su dinero apoyando al comercio local”, señaló.

Asimismo, dio a conocer la creación del Pasaporte Cuauhtémoc, donde 315 comercios registrados ofrecerán descuentos a visitantes y habitantes.

Explico que busca ampliar su red de puntos violeta, pasando de 438 a 500 puntos activos para crear espacios seguros para los turistas.

"No vamos a romantizar el mundial, sabemos que donde hay más gente hay más riesgos, pero también sabemos cómo actuar", dijo.

Lee también Hallan cuerpo en descomposición en Venustiano Carranza

La alcaldesa indicó que se reforzarán operativos de seguridad, limpieza y movilidad, incluyendo rutas de tranvía turístico como Reforma-Alameda, Tepito, Roma-Condesa y Santa María la Ribera, así como la expansión de rutas para bicicleta.

"Cuauhtémoc será el corazón que late para el mundo; aquí no solo se va a vivir el mundial, aquí se va a sentir, porque los partidos se juegan en el estadio, pero el mundial se va a vivir en nuestras calles" mencionó la edil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc