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Acolman, Méx. - Cuerpos de emergencia y autoridades desplegaron un operativo en un inmueble en Santa Catarina, tras el hallazgo de una toma clandestina y un túnel dedicado a la extracción ilegal de combustible.
De acuerdo con información preliminar, dentro del túnel se encuentran cuatro personas presuntamente atrapadas.
El túnel de 100 metros de largo conduce a ductos de Pemex, de donde se presume se extraía el hidrocarburo.
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En el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México, paramédicos y policías municipales, quienes llevan a cabo el resguardo de la zona y la atención a las personas halladas al interior del túnel.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizan los trabajos de investigación para efectuar posibles detenciones.
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mahc/LL
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