De 2024 a la fecha se han detectado en la alcaldía Azcapotzalco seis puntos de huachicol o de extracción ilegal de combustible, la mayoría sobre la avenida Tezozómoc, que es por donde cruza el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el cual surte de gasolina a la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la alcaldía Azcapotzalco informaron vía transparencia que las tomas de huachicol han sido ubicadas en las colonias La Preciosa, San Antonio, Santa Apolonia y Sindicato Mexicano de Electricistas.

El director ejecutivo de Seguridad Ciudadana de Azcapotzalco, Eduardo Aguilera, informó a este medio que tienen dos formas para detectar tomas clandestinas de combustible: por denuncia anónima debido a un fuerte olor a combustible o por los rondines de vigilancia que realizan.

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Detalló que si reciben una denuncia anónima, elementos de la Policía Auxiliar acuden al punto y verifican la situación. Si se confirma la ordeña de combustible, dan parte a las autoridades federales —Guardia Nacional (GN), Marina y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— y también a la SGIRPC y Bomberos de la Ciudad para que tomen control del lugar.

Asimismo, informan del hallazgo a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para que ellos también puedan hacer presencia, corroborar el robo de combustible y descartar riesgos.

El funcionario de la alcaldía precisó que también realizan recorridos en diversas zonas de la demarcación, principalmente sobre avenida Tezozómoc, para detectar la extracción ilegal de gasolina.

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“Regularmente esas son las zonas que tenemos de mayor movimiento de extracción ilegal de hidrocarburos. Cuando nuestras unidades empiezan a ver movimientos inusuales en casas o negocios que están cerca de los ductos, o vehículos que regularmente no son de la zona o de transporte que regularmente no trabajan en la zona, que son usados para cargar el combustible, es cuando se hace la intervención directa”, añadió.

Subrayó que tras asegurar el lugar de los hechos, dan parte al Ministerio Público Federal, pues el huachicol de combustible es un delito federal.

Eduardo Aguilera expuso que también clasifican el grado de riesgo que hay en la zona, pues en algunos casos sólo hay combustible acumulado y en otros hay una perforación directa al ducto que requiere la intervención de personal de Pemex.

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Sostuvo que en la alcaldía han detectado la extracción ilegal de gasolina, diesel y turbosina.

“El último evento que tuvimos fue en enero de 2026 sobre la colonia San Antonio, había una toma activa donde también hubo un derrame de mil 350 litros. Esta intervención la llevó a cabo el área de inteligencia de Pemex que tenía ya detectada una baja de presión en la tubería. Ellos llegan al lugar, una persona evita la acción de la justicia y abandona un vehículo, que hasta el momento se encuentra asegurado por la Guardia Nacional, con vigilancia permanente en el lugar”, mencionó.

Otro caso, recordó el funcionario, ocurrió en la colonia La Preciosa en junio de 2025, donde se halló una toma clandestina dentro de un local que estaba contiguo a una vivienda. “Una de las más relevantes fue en diciembre de 2024 cuando se desactivaron cuatro puntos activos de venta de combustible clandestino en la zona de La Raza: fue una denuncia anónima, actuó la Policía Auxiliar, se aseguraron 3 mil litros de combustible que se vendían al público.

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El local que operaba como una florería, en donde se ubicó una toma clandestina en enero de 2026, permanece cerrada, al igual que una vulcanizadora contigua. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL por la colonia San Antonio, se observó que continúa la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el predio donde se localizó la toma clandestina en enero de 2026.

Esta se ubicó sobre la avenida Tezozómoc. Los uniformados mencionaron que esperaban la llegada de la fiscalía.

El local en donde se ubicó la toma clandestina funcionaba como una florería, hasta ahora permanece cerrada, al igual que una vulcanizadora contigua.

Sobre el camellón de la avenida hay juegos infantiles, una trotapista y varios postes de Pemex en donde se anuncia el cruce de ductos.

Parece un secreto a voces el huachicoleo en la zona, pero por seguridad los vecinos no se atreven a pronunciarse públicamente.

Nayelli García Sandín, directora ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Azcapotzalco, compartió que al ubicar una toma de huachicol hacen un acordonamiento de seguridad en el punto y evacúan las viviendas aledañas para garantizar la seguridad de las personas.

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“Una vez que se toman estas medidas, se realiza la contención y se busca la toma donde se encuentra el derrame o esta situación con el hidrocarburo. En caso de que exista, regularmente estas tomas clandestinas las hacen con mangueras, entonces verificamos el tipo de material de la manguera y con ello hacemos el retiro para que se puedan cerrar las válvulas, porque ponen ciertas válvulas; entonces, se hace el cierre para evitar que se siga derramando y siga saliendo el hidrocarburo”, explicó.

Asimismo, dijo, se hace una contención del derrame para evitar que se vaya al drenaje. Esto lo hacen con materiales como cordón de absorción, musgo y arena.

“Una vez que pasa la emergencia, el personal de Pemex hace el retiro de este material y hace su destrucción porque no se puede volver a utilizar porque ya está contaminado. Una vez que llega personal de seguridad física de Pemex, se hace este paso de mando, porque finalmente ellos son los especialistas del hidrocarburo; entonces, ya ellos toman el control de mando, y pues ya hacen las acciones correspondientes”, detalló.

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García Sandín recalcó que la zona donde se realiza el huachicol es sobre la avenida Tezozómoc por estar debajo del ducto Tuxpan-Azcapotzalco.

Es Azcapotzalco la alcaldía con más tomas clandestinas detectadas en la Ciudad de México, de acuerdo con información dada a conocer por Pemex.

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cdm