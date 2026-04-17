Senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, con el objetivo de esclarecer la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco, así como sus efectos en el Golfo de México.

La bancada priista advirtió que, desde el 13 de marzo de 2026, autoridades federales confirmaron la detección de hidrocarburos en playas de ambas entidades. Indicaron que el operativo de atención incluyó el despliegue de más de 2,400 elementos, además de acciones de limpieza en playas, manglares y esteros.

Por ello, exhortaron a las autoridades a garantizar investigaciones para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales, y a establecer un programa integral de atención para pescadores, prestadores de servicios turísticos y poblaciones costeras, con información pública, transparente y verificable.

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Asimismo, solicitaron informes detallados en un plazo máximo de 15 días sobre la magnitud del derrame, su origen, los daños ambientales y económicos, así como las medidas de contención, limpieza y remediación. También pidieron claridad sobre las acciones de apoyo, compensación y reparación a comunidades afectadas.

Señalaron que la información oficial presenta inconsistencias sobre el origen del derrame. Mientras la versión gubernamental lo atribuye a un buque y a emanaciones naturales, comunidades, pescadores y organizaciones reportan afectaciones crecientes a la pesca, el turismo, especies marinas y áreas naturales protegidas.

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