El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueé cuentas bancarias sin orden judicial, como lo avaló recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A la UIF se le otorgó la facultad de bloquear cuentas bancarias a través de la inclusión de personas físicas o morales en un instrumento de control preventivo que la ley denomina “lista de personas bloqueadas”.

La iniciativa de Moreira se propone que para que una persona moral o física sea incluida en dicha lista, la UIF deberá acreditar previamente ante un juez de control que cuenta con indicios suficientes de que la cuenta bancaria de una persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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“Esta iniciativa propone establecer de manera clara, precisa e indubitable los criterios que la UIF deberá observar, y un juez de control validar antes de proceder al congelamiento de cuentas bancarias por motivos o hechos generados u ocurridos en territorio nacional”, señala el documento.

Moreira Valdez señaló que con la reforma legal busca evitar la discrecionalidad o el abuso de autoridad con el bloqueo de cuentas bancarias; fortalecer la motivación y fundamentación de las resoluciones administrativas para el bloqueo de cuentas bancarias; y facilitar el control judicial posterior al bloque de una cuenta bancaria.

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