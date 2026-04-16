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Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió este jueves por la noche que el derrame reportado desde inicios de febrero de 2026, y que todavía sigue dejando estragos, se originó por una fuga detectada en uno de sus ductos, el complejo Cantarell.
Durante una conferencia llevada a cabo este jueves 16 de abril, en la que participan diferentes dependencias, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla aseguro que mientras concluyen las investigaciones sobre el derrame que ocurrió en el Golfo de México, algunas personas serán separadas de sus cargos.
La agencia de ASEA ya levantó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes resulten responsables.
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Según Rodríguez Padilla, los cargos removidos fueron: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección ambiental, el Coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder de derrames y residuos.
Pemex acumula incidentes y derrames en el Golfo de México
La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha enfrentado diferentes incidentes que incluyen incendios, explosiones y derrames de hidrocarburos.
A principios de marzo, se presentaron derrames de crudo en el Golfo de México vinculados a infraestructura petrolera, algunos de los cuales han afectado cientos de kilómetros de costa y ecosistemas marinos, con presencia de hidrocarburos y daños a la fauna.
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El pasado 2 de marzo, las autoridades municipales de Pajapan, Veracruz, alertaron sobre un derrame de hidrocarburo en la región, que afectaba sus playas.
Dos días después, la organización Greenpeace reportó presencia de combustible en 16 puntos costeros entre Veracruz y Tabasco.
El 26 de marzo pasado un grupo interinstitucional informó que el derrame fue provocado por un barco no identificado y emanaciones naturales de dos chapopoteras de la zona del golfo.
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