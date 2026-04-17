Juchitán, Oax. – Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la policía estatal localizaron y clausuraron una nueva toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en territorio del municipio zapoteco de San Blas Atempa.

De acuerdo con un seguimiento hemerográfico, en lo que corre el mes de abril suman ocho tomas clandestinas de hidrocarburos localizados y sellados por elementos de las corporaciones policiacas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Las autoridades no han esclarecidos si las corporaciones llegan antes o después de que los ladrones de gasolina y diésel, conocidos como “huachicoleros”, realizan el robo del combustible. En todos los casos, localizan los agujeros en tierra y mangueras en el sitio.

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El llamado corredor transístmico, donde pasan los ductos que viene desde Minatitlán, Veracruz y llegan hasta la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y pasan por colonias para llegar a la Terminal Marítima de PEMEX en Salina Cruz, lleva años bajo el asedio de los ladrones de gasolina y diésel.

Según los comunicados de la SEMAR, las tomas clandestinas se han localizados principalmente en ranchos ganaderos de las comunidades que pertenecen a los municipios de Matías Romero y San Juan Guichicovi, donde incluso han surgido fugas, derrames e incendios.

Accidentes de esa naturaleza han provocado conflictos sociales entre las comunidades de la zona norte del Istmo que han recurrido a la retención de funcionarios de la empresa petrolera, a bloqueos de carretera sobre la Transístmica y han buscado refugio en poblados vecinos.

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