Michoacán.- Sujetos armados al servicio del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG) despojaron al conductor de un camión de carga sobre la carretera Buenavista-Los Reyes y le prendieron fuego a la unidad, a menos de un kilómetro de una base de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Los informes señalan que los sicarios de ese bloque criminal conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Los Blancos de Troya obligaron al chofer a descender del vehículo pesado, unidad de carga a la que le prendieron fuego en esa zona de la Tierra Caliente.

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Representantes del sector de transporte de carga de la región y del estado informaron que el chofer del camión de carga que transportaba caña de azúcar está desaparecido y que le perdieron contacto minutos antes de que fuera bajado de la unidad.

Las fuentes consultadas -que pidieron el anonimato por su seguridad- revelaron que gente armada del CMNG se volvió a apoderar desde hace meses de las rutas carreteras donde tienen presencia del cobro de extorsión por “derecho de paso“ a todo el sector de transporte de carga.

Expusieron que los transportistas fueron amenazados de muerte en caso de no querer pagar ese impuesto tributario criminal a ese bloque delictivo que, en esa y otras zonas de la entidad, lidera Santiago Quintero Magallón, "El Maguey".

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Apenas la tarde de ayer, el conductor de un camión de carga fue retenido y advertido de que la empresa para la que trabaja tenía cuentas pendientes del derecho de paso (cobro de piso/extorsión) y que si no se presentaban a pagar, “nos iban a chingar a todos, a quemar los camiones y a desaparecernos a nosotros los operadores“, dijo el chofer.

Lamentó que, “lo más cabrón es que en las rutas donde nos cobran la cuota, donde nos bajan y donde está madrugada quemaron el camión, son las zonas donde hay hay harto militar y de la Guardia Nacional, que a pesar de que se les ha dicho de la presencia de la gente armada y de los puntos de extorsión, no han hecho nada“.

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afcl