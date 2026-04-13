Michoacán.- Mientras circulaban en su día de descanso en un vehículo particular, personal de la Fiscalía de Michoacán fueron atacados a tiros por gente armada del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Coahuayana.

La ofensiva criminal fue perpetrada en la localidad de Huitzontla, de esa región de la Sierra-Costa, colindante con el estado de Colima, donde un perito de la FGE fue muerto a balazos y un elemento de la Policía De Investigación resultó lesionado.

Las áreas locales de seguridad, identificaron al grupo armado responsable de ese hecho delictivo.

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Se trata de una célula, que está bajo el mando de Jesús Ambríz Cano, El Yogurt, líder regional en los municipios de esa zona de la entidad y en sus colindantes del estado de Colima.

La FGE, precisó que el personal estaba en su día de descanso y se dirigía a su vivienda, ya que este martes, entraban de turno.

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cdm