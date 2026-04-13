San Cristóbal de las Casas, Chis, 13 de abril. - Leonel González Pascacio, runner y aficionado al boxeo, es uno de los cuatro hombres que fue asesinado la noche del domingo, en un bar del municipio de Ocozocoautla, por sicarios que llegaron a bordo de una motocicleta.

El club Luchadores running, manifestó sus condolencias a la familia de Leonel González Pascacio. “El club Luchadores running se une a la pérdida de este joven corredor”. “Hoy corre en el cielo”. Tu pasión y tu esfuerzo dejaron una huella eterna en nosotros”.

El gimnasio Puños de oro, donde Leonel acostumbraba a entrenar reseñó: “Te recordamos con entrega y pasión que te caracterizaban dentro y fuera del gimnasio”.

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La Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) lamentó el fallecimiento de Leonel González Pascacio, estudiante del noveno semestre de la carrea. “La Facultad de Contaduría y Administración Campus I, se une a la pena que embarga a nuestra comunidad universitaria por el sensible fallecimiento de nuestro alumno del 9º semestre de la licenciatura en Administración”.

Los cuerpos de Leonel González Palacio, Wilfrido Coello, Bartolo García y Alexander Hernández, fueron traslados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde les practicaron la necropsia de ley, para ser entregados este lunes por la mañana a sus familiares.

Los cuerpos de Leonel, Wilfrido, Bartolo y Alexander serán velados a partir de este lunes, por sus familiares, amigos y conocidos, en medio de un operativo del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Estatal y elementos de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

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Fuentes oficiales han informado que el ataque podría haber ocurrido porque los administradores del bar se habían negado a pagar derecho de piso, a un grupo criminal que opera en la región.

El 27 de diciembre, hombres armados que llegaron en varias camionetas irrumpieron en La Kabala Sport Bar Karoke y Bar Anubis’s Discoclub, para incendiarlos, donde tres mujeres que laboraban como meseras resultaron con quemaduras, por lo que fueron trasladadas a hospitales, pero una de ellas perdió la vida.

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Los hombres armados se llevaron a Sergio Enrique Pereda Tamayo, de 30 años, dueño del bar La Kabala; José Armando Coutiño Ruiz, de 28 años, de Anubis’s Discoclub; José Ángel Martínez Marina, de 45 años; Eduardo Vázquez Ramírez, de 21 años; Mauricio Camilo Girón, de 26 años; Juan Ovani Girón, de 30 años; y José Rubiel Constantino Rodríguez, de 33 años.

El ataque armado se le atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG).

Por los hechos ocurridos la noche del domingo, hasta ahora, no hay ningún detenido.

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