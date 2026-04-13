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Los cuerpos de dos personas decapitadas fueron abandonados hoy sobre una carretera en el municipio de San Miguel Xoxtla, ubicado en la parte centro-oeste del estado de Puebla.
Los restos de las víctimas fueron localizados por pobladores sobre la carretera Xoxtla-Tlaltenango, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y encontraron dos cabezas humanas y dos bolsas con restos de los cuerpos.
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Los efectivos policiales acordonaron la zona, en tanto efectivos de la Fiscalia General del Estado iniciaron una investigación para determinar la identidad de las víctimas y a los responsables del crimen.
En los últimos años, el estado de Puebla ha venido sufriendo una escalada de violencia relacionada con la operación de bandas de distribución de drogas y huachicol.
Cada vez es más frecuente la aparición de cuerpos y restos humanos en distintas regiones del estado.
LL
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