El expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez, fue asesinado la tarde de ayer con disparos de armas de fuego. El ataque armado ocurrió durante la celebración de una fiesta en la que él, según medios locales, fungía como padrino.

Los relatos de su asesinato detallan que sujetos armados ingresaron a la fiesta y se dirigieron directamente hacia él, y dispararon en su contra, para después huir con rumbo desconocido.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha proporcionado información sobre este crimen ocurrido en la cabecera municipal de San Miguel del Puerto; y tampoco se reportan detenidos por este hecho.

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Francisco Gijón fue presidente municipal en dos ocasiones de este municipio de la Costa de Oaxaca, en los trienios 2005 a 2007 y 2014 a 2016, y también fue candidato nuevamente a la presidencia municipal en el año 2022.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acordonaron la zona en la que ocurrió el crimen para iniciar con las indagatorias; el ex edil fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, pero falleció a causa de las lesiones producidas por armas de fuego.

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