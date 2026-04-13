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Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables de haber lanzado un artefacto explosivo artesanal contra un vehículo estacionado, sobre la calle Teniente Pablo Iñiguez, de la colonia Felipe Ángeles, de la ciudad de Mazatlán, cuya detonación causó solo daños a la unidad.

Fuerzas estatales y federales fueron movilizados, a ese sector, junto con el cuerpo de bomberos ante el reporte de una fuerte explosión que no causó daños a personas, sino afecto a la unidad que se encontraba estacionada fuera de una casa.

Los datos que se conocen es que dos personas que viajaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo artesanal contra un vehículo y se alejaron rápidamente del lugar, por lo que la explosión causó temor entre los habitantes de la colonia Felipe Ángeles, del puerto, los cuales reportaron de inmediato el hecho a las líneas de emergencia.

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El personal de seguridad que se presentó al sitio y resguardo la escena del ataque notificó que la explosión solo causó daños a un vehículo estacionado, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron a levantar las actas respectivas y a recopilar evidencias.

La acción delictiva que se vuelve a presentar con estas características en la ciudad de Mazatlán generó inquietud por el tipo de artefactos explosivos que se usan en las disputas o venganzas entre miembros de los grupos de la delincuencia organizada.

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