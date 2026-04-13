Monterrey, Nuevo León. -El gobernador Samuel García, junto con la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentó este lunes la séptima alineación del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, a 60 días del arranque del Mundial de Futbol, con el objetivo de fortalecer la preparación urbana, social y económica del estado mediante la participación conjunta de empresas, instituciones y gobierno.

En un comunicado, se dio a conocer que esta nueva integración está conformada por 10 empresas e instituciones que se suman a las acciones previas rumbo a la justa internacional, ampliando el alcance de un proyecto que busca mejorar el entorno en distintos rubros de cara a la llegada de visitantes.

Nuevo León presenta nueva alineación del del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”; suman 10 empresas al proyecto. Foto: Especial.

Entre los participantes de esta séptima alineación se encuentran el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), FINSA, Daltile, Edel Ascensores, la Universidad de Monterrey (UDEM), Harmon Hall, Woohoo, Unilever, Metalsa y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Nuevo León.

Acompañado por Betsabé Rocha, secretaria de Economía, y Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, el mandatario estatal destacó que la preparación para el Mundial contempla la llegada de equipamiento, el fortalecimiento de la seguridad y avances en infraestructura, incluyendo nuevas unidades de transporte y obras en líneas del Metro.

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Asimismo, se detalló que las empresas participantes colaboran en tareas como rehabilitación de banquetas, mantenimiento de espacios públicos, reforestación, limpieza urbana, intervención de zonas bajo puentes y apoyo a infraestructura social, como el área materno infantil.

Mariana Rodríguez señaló que ya son 73 empresas las que forman parte de esta iniciativa, subrayando que el esfuerzo colectivo es clave para generar condiciones óptimas en el estado previo al evento internacional.

Nuevo León presenta nueva alineación del del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”; suman 10 empresas al proyecto. Foto: Especial.

También se expuso que la estrategia contempla generar un entorno organizado y hospitalario que permita recibir a visitantes de distintas nacionalidades, con la intención de proyectar una imagen positiva del estado tanto en infraestructura como en trato ciudadano.

Por su parte, Denisse Chapa Tijerina, directora general de Woohoo, en representación del sector empresarial, destacó que el proyecto articula la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, con el propósito de impulsar mejoras en espacios públicos, fortalecer comunidades y detonar oportunidades económicas a partir de tres ejes: mejora urbana, económica y social.

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