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Un hombre fue después de agredir un menor de edad, en el municipio de Santiago, en Nuevo León.

El sujeto fue detenido por policías municipales, en la colonia Antonio Villalón.

El presunto agresor fue identificado como Rolando “N” de 40 años de edad.

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En videos publicados en redes sociales se observa como el hombre al menor.

Vecinos del sector denunciaron los hechos y fue como al llegar al lugar, la policía detuvo al agresor, quien quedó a disposición de las autoridades por los delitos de y golpes.

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dmrr/LL

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