Un hombre fue detenido después de agredir un menor de edad, en el municipio de Santiago, en Nuevo León.

El sujeto fue detenido por policías municipales, en la colonia Antonio Villalón.

El presunto agresor fue identificado como Rolando “N” de 40 años de edad.

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En videos publicados en redes sociales se observa como el hombre amaga con un machete al menor.

Vecinos del sector denunciaron los hechos y fue como al llegar al lugar, la policía detuvo al agresor, quien quedó a disposición de las autoridades por los delitos de amenazas y golpes.

😡🔪‼️SUJETO ATACA A MENOR CON MACHETE; ES DETENIDO‼️💥🚨🚓



🟡 Un menor fue atacado con un machete en la colonia Antonio Villalón, en #Santiago, #NuevoLeón; tras el llamado de auxilio de la madre, autoridades acudieron al lugar y lograron detener al presunto agresor.@nuevoleon… pic.twitter.com/LZvQsfVNDk — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 12, 2026

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