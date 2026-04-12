Villahermosa.— Un joven tabasqueño, de sólo 24 años, se ha hecho viral en las redes sociales por vender remolques enteros de elotes, que son cosechados por él mismo en su natal Balancán, Tabasco.

Su nombre es Antonio Correa Arévalo y es el menor de tres hijos, todos dedicados a las labores del campo junto a su padre, de quien heredaron no sólo la tierra, sino las ganas de salir adelante, trabajando sin miedo a lo que la gente diga.

Antonio siembra maíz en cinco hectáreas de tierra que le dio su padre, sin embargo, al ver que las ganancias eran pocas vendiendo el producto a través de un intermediario, un día decidió vender su maíz personalmente en las redes.

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“El detalle es que se saca muy poco en grano [de maíz] en cinco hectáreas. Saqué mi cuenta, si sigo así, pues no voy nunca a capitalizar, nunca voy a hacer nada con cinco hectáreas. Y de un día para otro, andaba yo en Balancán y me bajé a comprar un esquite, y le digo al esquitero: ‘oiga, ¿y en cuánto le venden a usted el elote?’ Dice: ‘no, pues me lo venden en cuatro pesos’”, relata a EL UNIVERSAL.

“Yo dije: ‘no pues nada pierdo’, voy a llenar la batea y pues ya tenía yo algo de seguidores, porque aquí en Balancán soy conocido, y dije ‘no me importa lo que me decían’: ‘¿A qué te vas a poner a vender elotes si de seguro ni te hace falta? Y no me importó carnal, llené la batea, le eché como 500 elotes nada más y me fui para el pueblo al día siguiente, lo publiqué y en menos de una hora se vendieron”, comenta.

A decir de Antonio, los coyotes venden cada elote desde los cuatro hasta 10 pesos, pero él, como productor, los oferta a tres, llegando a vender remolques enteros.

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“En Balancán lo doy a tres pesos, y en lo que es Macuspana, Villahermosa, allá lo doy en 3.30 y se lo explicas a la gente, le dices: ‘son los 30 centavos del diesel, mamita, porque pues está lejos, nos hacemos dos o tres horas para acá’. Y la gente lo entiende perfecto, pero relativamente está en tres pesos, porque los 30 centavos no son de ganancia, son nada más para el combustible”.

Deportista nato

Aunque Antonio es oriundo de Balancán, estudió la preparatoria en Mérida, Yucatán, donde destacó en las actividades deportivas, siendo incluso triatleta e integrante de la selección de natación del estado.

Al concluir sus estudios de preparatoria, decidió no seguir y meterse de lleno al negocio de la familia. Pero siendo un joven que creció en un mundo digital, no dudó en ofrecer en las redes sociales sus elotes, y aunque no fue fácil, la solidaridad de sus paisanos tabasqueños no se hizo esperar.

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Antonio Correa actualmente tiene 117 mil seguidores, lo que le ha permitido recorrer nueve municipios de Tabasco y varias ciudades de Chiapas y Campeche. Foto: Luma López

La Elotiza

Con un singular carisma y energía que contagia, el joven anuncia en su fanpage, llamada Aca MX, dónde será el próximo punto de venta, de lo que se conoce como La Elotiza.

Es todo un influencer, a donde vaya le piden fotos. Sus seguidores no sólo siguen sus publicaciones, sino que le piden que visite sus ciudades, de tal suerte que ha recorrido ya nueve de los 17 municipios de Tabasco y varias ciudades de Chiapas y Campeche; en todos los lugares, cientos de personas hacen filas interminables para comprar su elote a bajo precio.

“Un día en Balancán se vendió un remolque completo, fuimos a Palenque y acabamos otro, ahí fue donde empezamos con los famosos récords de una hora. Vaciamos el remolque en Palenque en una hora. La siguiente vez que fuimos a Palenque llevamos dos remolques”, platica.

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“Nos lanzamos. Increíble, bro, se volvió viral, viral. La gente nos conocía, ya nos respaldaba, ya no llegaban a preguntar si está bueno el elote, sino que ya llegaban a pedir: ‘yo quiero 200 elotes, quiero 300 elotes’”, expresa asombrado.

Explica que un remolque se llena con 5 mil elotes, pero debido a la gran demanda, tuvieron que hacer extensiones con madera a los remolques, que ahora se llenan con 7 mil 500 elotes, a lo que se suman, otros tantos más en la batea de hasta cuatro camionetas, son cerca de 10 mil elotes que vende en cada viaje.

Un negocio próspero

Aunque hace un año eran sólo 25 mil sus seguidores, ahora tiene 117 mil personas que lo recomiendan en Facebook y llaman a todos a comprar su elote tierno, directo del campo y sin intermediarios, a los jóvenes de La Elotiza.

Personalmente se encarga de coordinar la siembra, la cosecha, el traslado y venta en los distintos municipios.

“Un día en la viralidad movilicé seis remolques, hermano, seis remolques; necesitas aproximadamente 30-35 personas cortando en la milpa, más unas 10-12 personas que traes de logística, que mueven camionetas, están revisando refacciones, están checando todo hermano, como 45 personas movilizándose en una milpa, pues en un maizal. Y 70% de los trabajadores que yo tengo tienen menos de 25 años”, destacó.

Además, en las temporadas en las que el maíz todavía no está listo para cosechar, aprovechan para vender sorgo y silo de maíz, que es forraje de alto valor energético para alimentar al ganado, elaborado fermentando la planta de maíz picada.

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Conquistar el sureste

Ahora son sus seguidores quienes le indican a dónde quieren que llegue La Elotiza, que, al ser muchas las solicitudes, ha tenido que hacer encuestas en las mismas redes para decidir qué municipio visitar, provocando largas filas en las ciudades que se presenta.

En Tabasco, La Elotiza ya ha visitado varias ciudades de Balancán, Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta, Macuspana, Teapa, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Centro, así como Reforma, Playas de Catazajá, y Palenque, en Chiapas; además de Palizada, en Campeche.

Antonio busca visitar este año los 17 municipios de la entidad y posicionar su elote en varias ciudades de Campeche, e incluso extenderse hasta Yucatán.

“Quiero pulsar el mercado, ya sea de Campeche o de Yucatán para el cierre de la tercera temporada. Vamos a llenar unos remolques y nos vamos a ir ya sea a Mérida o a Campeche. Una vez que tenga dominado todo Tabasco, creo que el siguiente paso es ese, brincarme a un estado vecino”.

La Elotiza es tan conocida que, este año el ayuntamiento de Macuspana lo invitó a participar en el Festival del Totoposte, platicando todo el fenómeno en que se ha convertido con el maíz.

Y es que, como Antonio dice en sus redes: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”.

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