Pachuca.- Autoridades de Protección Civil del estado de Hidalgo advirtieron a los habitantes de al menos seis comunidades del municipio de Tianguistengo, Hidalgo, sobre el riesgo en el que se encuentran, debido a que estas localidades se ubican en una zona crítica tras la vaguada monzónica, de octubre pasado por lo cual algunas incluso son consideradas inhabitables.

Las condiciones climáticas registradas en las últimas semanas, con lluvias y granizadas, han generado nuevamente alerta en distintas demarcaciones de la entidad, sobre todo en Tianguistengo, en poblaciones como Joquela, Tlacolula, Barrio Alto, Barrio Bajo, Chapula y El Hormiguero.

El fin de semana se registró el desbordamiento de un ramal del río Tlacolula, lo que generó una elevación en su nivel debido a las precipitaciones pluviales.

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Esto provocó filtraciones de agua en al menos tres viviendas; sin embargo, se descartó que se tratara de una inundación.

Cabe resaltar que Chapula es una de las comunidades que fueron declaradas como inhabitables por el gobierno del estado, luego de las inundaciones de octubre del 2025; no obstante, actualmente un número importante de pobladores se mantiene en el lugar, pese a que se les ha informado que deben abandonar la localidad.

El subsecretario indicó que, en el caso de los anegamientos, se trató únicamente de tres viviendas y, por precaución, las familias fueron trasladadas a una zona alta donde permanecieron bajo resguardo, aunque se prevé que este mismo día regresen a sus casas.

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García Bernal señaló que, como parte de las funciones de la Subsecretaría y del derecho de la población a conocer el riesgo en el que se encuentra, personal de la dependencia acudió el día de ayer para verificar las condiciones de la zona.

Durante esta visita, se notificó nuevamente a los habitantes sobre el alto riesgo en el que se encuentran, de acuerdo a los estudios geológicos e hidrológicos realizados por la dependencia, así como en lo establecido por la Ley General y la Ley Estatal de Protección Civil.

El funcionario aseveró que esta información fue presentada ante delegados municipales y personal notarial, a fin de dar certeza jurídica y garantizar el derecho de la población a estar informada sobre las condiciones de los lugares que habita.

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Actualmente, se mantienen trabajos para buscar alternativas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de este municipio, sin que se encuentren en riesgo.

Debido a que las condiciones climáticas continúan adversas en Hidalgo, donde se han registrado granizadas en diversos municipios como Pachuca, Tulancingo, Tezontepec de Aldama, Tetepango y Chapantongo con afectaciones importantes, sobre todo en el campo, García Bernal indicó que es necesario tomar medidas preventivas.

Señaló que la gestión de riesgos es una responsabilidad de las autoridades, pero también de la ciudadanía, por lo que reiteró el llamado a mantener limpios patios, coladeras y techos, así como evitar tirar basura en la vía pública.

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