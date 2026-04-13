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fue localizado con vida este fin de semana. El hombre de 55 años de edad desapareció la noche del 5 de abril de 2026 en San Francisco Lachigoló, cuando salió de su hogar a realizar compras.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que Guillermo Ortega fue rescatado; pero no dio más detalles sobre su rescate y de qué o quién fue rescatado.

Pero precisó que su rescate ocurrió el pasado 11 de abril de 2026 y posteriormente recibió certificación médica y atención psicoemocional, como parte del protocolo de atención integral a las víctimas.

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“Una vez garantizado su estado de salud, fue restituido a su núcleo familiar y se implementó un operativo de resguardo para salvaguardar su integridad, y mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la posible comisión de otros delitos”, aseguró la Fiscalía de Oaxaca.

Y aseguró que se aplicaron de manera puntual los protocolos especializados, incluyendo la localización del vehículo en el que se trasladaba la víctima, así como la atención directa a sus familiares.

Guillermo Ortega salió de su domicilio la noche del 5 de abril de 2026 para realizar compras a bordo de su vehículo; sin embargo, desde ese momento se perdió contacto con él, por lo que sus familiares acudieron ante la Fiscalía de Oaxaca para reportar su desaparición.

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