Andrea Ortega Sibaja solicitó ayuda para localizar a su padre Guillermo Ortega Chávez, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 5 de abril por la noche. La última vez que fue visto fue en el municipio de San Francisco Lachigoló, Oaxaca.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la joven detalló que su papá salió del hogar a realizar unas compras y desde entonces se desconoce su paradero.

“Les pido que compartan esta imagen y me ayuden a encontrar a mi papá, y se tomen el tiempo de hacer una oración por mi papá para encontrarlo y que mi papá esté bien. Mi papá es un hombre bueno que no se mete con nadie, es un hombre trabajador, es un hombre respetable. Las personas que lo conocen saben que es un hombre serio, que es un deportista que no tiene vicios, su único vicio es trabajar y estar con su familia”, expresó.

Lee también Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, Guillermo Ortega de 55 años de edad fue visto por última vez el 5 de abril de 2026 en el paraje Villa Alta en el municipio de San Francisco Lachigoló, Oaxaca, y viajaba a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, Matiz, modelo 2015, con placas de circulación TMY-73-08 del estado de Oaxaca.

En el momento de su desaparición vestía playera de manga corta de color gris oxford con la leyenda “Sunday” en la parte de enfrente, pantalón de mezclilla color azul marino, tenis de color azul marino con franjas blancas de la marca Adidas y llevaba gorra color verde olivo con la leyenda “La canasta select”.

Entre sus rasgos físicos están un lunar en el mentón del lado derecho y una mancha en la cintura de color café.

Lee también Productores agrícolas liberan circulación entre Mexicali y San Luis Río Colorado; continúan negociaciones

Guillermo Ortega es de complexión robusta, estatura aproximada de 1.72 metros, tez morena clara, cara rectangular, frente amplia, cejas semipobladas, ojos pequeños de iris color café claro, nariz grande, base ancha, boca grande, mentón ovalado, cabello tipo ondulado, corto y de color entrecano.

“Nosotros te amamos papá y espero que regreses pronto a la casa, con nosotros. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi papá”, manifestó su hija.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr