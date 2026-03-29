En el marco del Día Internacional de las Trabajadores del Hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, a través de programa obligatorio de incorporación, 46 mil personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión y alrededor de 11 mil personas han comenzado su vida laboral mediante este esquema.

La titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, Carolina Griselda Cisneros Prado, explicó que al mes de marzo 59 mil personas trabajadoras del hogar cuentan con vigencia y acceso a los cinco seguros que ofrece el instituto, que contemplan atención médica, hospitalaria y entrega de medicamentos; otorgamiento de incapacidad ante enfermedad o un accidente en el trabajo; derecho a pensión, acceso a prestaciones sociales de tipo deportivo y cultural, así como al servicio de guardería, entre otros beneficios.

Detalló que, de los afiliados al Seguro Social a través de este programa, 65% son mujeres y 35% hombres, que tienen promedio de edad entre 48 y 49 años, respectivamente.

Lee también Félix Salgado niega haber acusado a Luisa Alcalde de nepotismo; se dice víctima de “linchamiento político”

Adicionalmente, precisó que las Personas Trabajadoras del Hogar tienen la posibilidad de asegurar a hijas e hijos, pareja y a sus padres, que han afiliado a un aproximado de 72 mil beneficiarios y al sumarlos junto a los titulares, son más de 124 mil personas que actualmente cuentan con la cobertura integral de seguridad social del Instituto.

Cisneros Prado enfatizó que este esquema de incorporación genera al Seguro Social ingresos mensuales de 162 millones de pesos en promedio, lo cual permite destinar recursos a la mejora del servicio de unidades hospitalarias y equipamiento médico.

Por ello, indicó que para facilitar el trámite de afiliación se cuenta con el micrositio http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar, el cual ofrece información respecto a los beneficios y características del programa, un simulador de cuotas donde el empleador puede calcular el costo de manera diaria, mensual, bimestral y semestral, para posteriormente realizar la inscripción correspondiente.

Lee también Episcopado lamenta prohibición de Israel de celebrar misa de Domingo de Ramos; reprueba uso de la religión para justificar la guerra

Además, destacó que la Dirección de Incorporación y Recaudación ha colocado módulos de información e inscripción para personas trabajadoras del hogar en ferias y talleres relacionados con afiliación, así como también acude periódicamente a sitios populares como la Central de Abasto para acercarse a las personas trabajadoras y empleadores.

“El instituto seguirá trabajando muy fuerte para permitir un acceso real para todas las Personas Trabajadoras del Hogar, aún tenemos muchos retos en este proceso de la afiliación, es un esquema que visibiliza a esta parte de la población y permite darles cobertura a sus derechos laborales y de seguridad social como un acto de justicia social”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em