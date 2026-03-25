La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibieron la donación de casi 4 millones de cepillos dentales por parte de una empresa dedicada a la higiene que serán destinados a niñas y niños de escuelas primarias públicas en las zonas más apartadas del país, como parte de las acciones de la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive feliz”, para promover entornos escolares saludables.

En el Almacén Central de Vallejo, el más grande del IMSS en la Ciudad de México y punto estratégico para la distribución de medicamentos, vacunas, material médico y equipo hospitalario, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que la referida estrategia representa un acto de justicia al unir el derecho a la salud con el derecho a la educación.

Dijo que con el respaldo del IMSS y aliados estratégicos, se logró el registro de 9.2 millones de niñas y niños en más de 77 mil escuelas del país, lo que constituye un hecho inédito al contar con información individual sobre peso, talla y salud bucal.

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Los cepillos dentales serán llevados a primarias públicas con mayor rezago en México. Foto: Pixabay

Señaló que los datos recabados permiten identificar problemáticas prioritarias como la prevalencia de caries en más de la mitad de la población infantil, con más de 5 millones de niñas y niños que requieren atención oportuna, además de detectar condiciones como obesidad, bajo peso y problemas de agudeza visual, información clave para fortalecer la prevención y actuar en beneficio de la salud infantil.

Cepillos dentales serán distribuidos en escuelas públicas

Delgado informó que los casi 4 millones de cepillos dentales donados serán distribuidos en las escuelas rurales y de mayor rezago con el objetivo de reducir las caries y fomentar hábitos de higiene, reiterando que la meta es consolidar a esta generación como la más saludable, fuerte y feliz en la historia de México.

Por su parte, el director general, Zoé Robledo, detalló que ese donación consiste en 50 mil 500 cajas con 80 cepillos dentales diseñados especialmente para uso infantil, con cerda suave y cabeza pequeña, características adecuadas para el cuidado bucal de niñas y niños en edad escolar.

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Subrayó que se están realizando revisiones para detectar caries, enseñanza de técnica correcta de cepillado, aplicación de flúor y ahora, gracias a esta donación, se entregarán cepillos dentales a las y los estudiantes para que apliquen de inmediato los conocimientos adquiridos.

Destacó que las brigadas de salud que recorren las escuelas públicas identifican problemas de salud bucal desde etapas tempranas, lo que facilita canalizar a las y los menores para su atención en unidades médicas del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, según corresponda.

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