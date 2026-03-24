Calendario SEP: ¿quiénes tendrán 17 días de vacaciones en Semana Santa?; esta es la razón

Las vacaciones de Semana Santa están por comenzar y representan una pausa en la rutina para miles de familias. Mientras algunas aprovechan para viajar, otras optan por permanecer en casa y participar en actividades como el Viacrucis o las procesiones que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Las vacaciones de Semana Santa comienzan el 30 de marzo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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¿Quiénes tendrán hasta 17 días de descanso?

El calendario escolar trae una sorpresa para estudiantes de nivel básico. Aunque la Semana Santa inicia oficialmente el 29 de marzo, alumnos de kínder, primaria y secundaria comenzarán su descanso desde el viernes 27 de marzo debido al Consejo Técnico Escolar de este mes.

El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril. En total, se acumulan 17 días sin actividades escolares, convirtiéndose en uno de los periodos de descanso más largos del ciclo 2025-2026.

¿Quiénes tendrán hasta 17 días de descanso en Semana Santa? Esto se sabe. Foto: Pixabay

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Fechas de Semana Santa 2026 y su significado

La Semana Santa se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, un periodo de relevancia para la tradición católica. Cada día tiene un significado específico:

Domingo de Ramos (29 de marzo): conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.

(29 de marzo): conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. Lunes Santo (30 de marzo): recuerda la unción en casa de Lázaro.

(30 de marzo): recuerda la unción en casa de Lázaro. Martes Santo (31 de marzo): se centra en el anuncio de la traición de Judas.

(31 de marzo): se centra en el anuncio de la traición de Judas. Miércoles Santo (1 de abril): marca el cierre de la Cuaresma.

(1 de abril): marca el cierre de la Cuaresma. Jueves Santo (2 de abril): evoca la Última Cena y el lavatorio de pies.

(2 de abril): evoca la Última Cena y el lavatorio de pies. Viernes Santo (3 de abril): día de la crucifixión y muerte de Jesús.

(3 de abril): día de la crucifixión y muerte de Jesús. Sábado Santo (4 de abril): jornada de recogimiento tras la sepultura.

(4 de abril): jornada de recogimiento tras la sepultura. Domingo de Resurrección (5 de abril): celebra la resurrección de Jesús.

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