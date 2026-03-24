Como parte de la Semana Santa 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sus conferencias mañaneras del Jueves y Viernes Santos serán canceladas en Palacio Nacional.

“Les voy a dejar descansar jueves y viernes de Semana Santa, sábado y domingo eso ya descansan”, comentó.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también afina su agenda de este fin de semana para los recorridos por los estados.

Lee también Semana Santa 2026 en México: ¿cuándo cae y qué días serán feriados?

“Como viene Semana Santa, vamos a trabajar de lunes a miércoles, pero se satura también la agenda. Entonces, estamos viendo si salimos desde el jueves en la noche o jueves en la tarde”, explicó.

Para este 25 de marzo tiene contemplado participar en la 82° Asamblea Anual de CAINTRA en Monterrey, Nuevo León.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr