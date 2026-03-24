La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que durante las vacaciones de Semana Santa 2026 se prevé una derrama económica superior a 24 mil 551 millones de pesos en la capital del país.

A través de un comunicado, detalló que esta cifra representaría un crecimiento del 15.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este incremento se atribuye, a la elevada afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como a eventos tradicionales como la Pasión de Cristo en Iztapalapa, cuya edición número 183 será la primera en realizarse después de haber sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Estimó que la ocupación hotelera se ubicará entre el 65% y el 70%, reflejando el dinamismo turístico de la ciudad durante esta temporada.

Agregó que la comercialización y preparación de pescados y mariscos beneficiará a 2 mil 354 unidades económicas, de las cuales el 73% corresponde a restaurantes especializados, mientras que el 26.9% pertenece al comercio minorista de productos frescos.

Además, anticipó un impacto positivo en la venta de artículos religiosos, así como en los servicios culturales y de entretenimiento, impulsados por una afluencia estimada de más de 664 mil personas en templos y recintos históricos.

Por su parte, el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que este dinamismo es clave para fortalecer el comercio formal, y exhortó a las autoridades a garantizar condiciones óptimas de seguridad y movilidad durante el periodo vacacional.

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